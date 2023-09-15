Раскрыты детали ДТП с пятью пострадавшими в Москве

Виновник ДТП с пятью пострадавшими в Москве оказался пьян и не имел прав

Водитель автомобиля Mercedes, виновный в ДТП с пятью пострадавшими в центре Москвы, оказался пьяным и не имел водительского удостоверения. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.

Авария произошла ночью 15 сентября на улице 1-й Тверской-Ямской. 21-летний молодой человек, находившийся за рулем Mercedes, не справился с управлением, наехал на фонарный столб и столкнулся с такси, в котором были водитель и трое пассажиров. Инцидент попал на камеру уличного видеонаблюдения.

На кадрах виден быстро двигающийся Mercedes, который сносит мачту городского освещения и врезается в ехавшее такси.

По предварительным данным, у водителя Mercedes было алкогольное опьянение. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье 264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения»).

Пятеро пострадавших госпитализированы, пассажирка такси находится в тяжелом состоянии.