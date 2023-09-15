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11:54, 15 сентября 2023Силовые структуры

Устроивший ДТП в центре Москвы Mercedes был угнан автомойщиком

21-летний виновник ДТП в центре Москвы угнал Mercedes с автомойки
Начало событий в новости Раскрыты детали ДТП с пятью пострадавшими в Москве

Кадр: Telegram-канал SHOT

21-летний молодой человек, находивший за рулем автомобиля Mercedes и устроивший ДТП с пятью пострадавшими в центре Москвы, угнал машину с автомойки. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Хозяин иномарки — основатель любительского футбольного клуба FC Panthers Андрей Пальора отдал ее на мойку, но работавший там молодой уроженец Кировской области Никита К. отправился на ней на ночные гонки, употребив перед этим алкоголь.

Автомойщик ехал на Mercedes по московским улицам со скоростью 150 километров в час, пока не потерял управление на улице 1-й Тверской-Ямской. Он наехал на фонарный столб и столкнулся с такси, в котором были водитель и трое пассажиров. В результате аварии пострадали пять человек, одна из них — пассажирка такси — в тяжелом состоянии.

Также получил травмы Никита — его увезли в больницу с переломом шеи и сотрясением головного мозга. Против него возбуждено уголовное дело. Силовики уже выяснили, что он неоднократно брал чужие машины с мойки и катался на них.

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    Любовь Ширижик
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