Политолога Белковского признали иноагентом

Минюст признал иноагентом политолога Белковского и еще четырех человек

Министерство юстиции России обновило список физических лиц, признанных иностранными агентами. Соответствующие изменения внесли в перечень на сайте ведомства.

Минюст признал иноагентом политолога Станислава Белковского и еще четырех человек. Иноагентами также признаны: журналисты Илья Шепелин и Кирилл Седов, эксперт и политолог Юрий Федоров, а также экс-координатор штаба Навального (признан экстремистской организацией, ликвидирован и запрещен в России; ее основатель Алексей Навальный включен в список террористов и экстремистов) Евгений Кочегин.

Ранее Минюст России включил в реестр иностранных агентов солиста группы «Порнофильмы» Владимира Котлярова. Также иноагентами признаны журналист и литературный критик Андрей Мальгин, социолог Николай Митрохин, политик и сценарист Наталья Пелевина, муниципальный депутат из Ефремова Ольга Подольская и журналист и кинорежиссер Мумин Шакиров.