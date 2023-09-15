Популярный комик рассказал о необычном случае на съемках шоу на ТНТ

Бывший участник команды КВН «Союз», комик Артем Муратов рассказал, что во время съемок юмористической программы «Студия Союз» на ТНТ один из зрителей уснул. Подробности необычного случая он раскрыл в шоу «Женский форум». Выпуск доступен во «ВКонтакте».

«У нас все ржут, гости какие-то звездные. "Студию Союз" когда мы снимали. Все круто, все супер», — описал обстановку юморист. Затем во время конкурса, предполагающего, что участники должны громко кричать, Муратов заметил в первом ряду зрителя, сидевшего с закрытыми глазами в расслабленной позе.

Тогда комик попросил проверить, жив ли этот зритель, и измерить его пульс. «Живой, живой. Просто уснул», — передал слова коллег Муратов.

Ранее ведущий программы «Жизнь своих» на Первом канале Евгений Кривцов рассказал, как во время съемок выпуска о Карелии чуть не лишился глаза. Когда телеведущий катался на специальной доске по Онежскому озеру, к его лицу приблизился квадрокоптер.

Программа «Студия Союз» выходила на ТНТ с 2017 по 2021 год. В ней ведущие Артем Муратов, Елена Гущина, Айдар Гараев и Виктор Щетков предлагали звездным гостям поучаствовать в различных музыкальных конкурсах.