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10:32, 8 июня 2023Интернет и СМИ

Ведущий Первого канала рассказал об опасном случае на съемках

Ведущий Кривцов рассказал, что однажды чуть не лишился глаз на съемках шоу «Жизнь своих»

Фото: @evgentravel

Ведущий программы о путешествиях «Жизнь своих» на Первом канале Евгений Кривцов заявил, что однажды чуть не лишился глаз на съемках. Об опасном случае он вспомнил в разговоре с изданием KP.RU.

Кривцов рассказал, что инцидент произошел в процессе работы над выпуском передачи, который был посвящен Карелии. На съемках ведущий учился кататься на вейкборде на Онежском озере. В момент обучения его снимали с квадрокоптера.

«В один момент коптер приблизился ко мне сантиметров на пятнадцать, и я в ужасе подумал, что сейчас его винты оставят меня без глаз, вильнул в сторону — упал в воду. Хорошо, что только этим и обошлось», — рассказал ведущий шоу «Жизнь своих».

Программа «Жизнь своих» начала выходить на Первом канале в октябре 2022 года. В эфире передачи Кривцов рассказывает о людях, проживающих в разных уголках России.

Ранее российский телеведущий и кондитер Ренат Агзамов раскрыл изнанку шоу «Кондитер. Дети» на телеканале «Пятница!». Он рассказал, что дети, которые принимают участие в программе, не боятся камер и конкуренции.

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    Евгения Наумова
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