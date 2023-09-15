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08:48, 15 сентября 2023Силовые структуры

Россиянка решила защитить задержанного мужа и попала под статью

В Мурманской области пройдет суд над женщиной, которая ударила полицейского

Фото: Zamir Usmanov / Globallookpress.com

В Коле Мурманской области следователи завершили расследование уголовного дела в отношении местной жительницы, обвиняемой по части 1 статьи 318 («Применение насилия в отношении представителя власти») УК РФ. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

По версии следствия, женщина была недовольна задержанием мужа, поэтому ударила руками и ногами полицейского. Это случилось ночью 30 июля в помещении дежурной части отдела внутренних дел.

Во время предварительного следствия женщина признала вину в содеянном и раскаялась. Теперь ее дело направлено в суд.

Ранее в Коврове Владимирской области полиция задержала 39-летнего местного жителя по подозрению в применении насилия в отношении сотрудника полиции.

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