Аферисты пообещали россиянке наследство и выманили у нее миллион рублей

В Челябинской области женщине пообещали наследство и выманили у нее 1 млн рублей

В Карталах (Челябинская область) мошенники убедили 56-летнюю местную жительницу в том, что ей досталось наследство, а для его получения необходимо перевести им около одного миллиона рублей. Об этом «Ленте.ру» сообщили в полиции региона.

В дежурной части отдела полиции пострадавшая рассказала, что ей позвонил неизвестный и представился менеджером брокерской компании. Он заявил, что по наследству женщине достался брокерский счет с крупной суммой денег, однако для их получения необходимо «перекрыть» кредит в размере двух с половиной миллионов рублей.

Женщина не стала разбираться в этом вопросе и просто перевела аферистам около одного миллиона рублей. Мошенники обещали, что сразу же после этого деньги вернутся ей на счет, но так ничего и не пришло, поэтому она обратилась в полицию. Силовики возбудили уголовное дело.

Ранее в России зафиксировали новую мошенническую схему, при реализации которой клиентам предлагают «обновить» деньги на счете для дополнительной защиты.