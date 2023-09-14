Россиян предупредили о мошенничестве с «обновлением» денег на счете

ВТБ: мошенники вынуждают клиентов банков «обновлять» деньги для их защиты

В России зафиксировали новую мошенническую схему, при реализации которой клиентам предлагают «обновить» деньги на счете для дополнительной защиты. Как предупредили специалисты ВТБ, ради выманивания средств через перевод в банкомате злоумышленники обещают потенциальным жертвам возврат денег, их страховку и повышенную доходность вкладов. Сообщение об этом есть в распоряжении «Ленты.ру».

Представляющиеся сотрудниками банка сообщают клиентам о якобы имеющих место подозрительных операциях по их счетам и для убедительности предъявляют поддельные бланки кредитных организаций с логотипом и печатями. По словам старшего вице-президента, руководителя департамента цифрового бизнеса ВТБ Никиты Чугунова, стоит обратить внимание, что мошенники присылают такие документы после звонка в мессенджеры, а банки никогда не коммуницируют там с клиентами.

В дальнейшем, ссылаясь на якобы происходящее мошенничество, сами мошенники предлагают выполнить процедуру обновления единого лицевого счета для дополнительной защиты. Пользователю предлагают застраховать любую сумму свыше тысячи рублей за счет «резервного фонда банка», обещая компенсировать неудобства. После того как деньги клиента переводятся на «безопасный» счет, обманщики скрываются.

Ранее в Сбере предупредили об обмане клиентов банков с использованием данных их родственников. В этом случае жертва, на которую якобы пытаются оформить кредит, должна «исчерпать кредитный потенциал», сделав новый заем. Полученное вместе с накоплениями вынуждают перевести на «безопасный счет». Обманув одного человека, преступники на достигнутом не останавливаются и начинают расспрашивать о наличии родственников, чтобы добраться и до их счетов.