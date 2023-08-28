Сбер предупредил о мошенничествах с использованием данных родственников

Сбер: мошенники придумали схему обмана сразу нескольких родственников

Мошенники начали реализовывать преступную схему, при использовании которой вынуждают отдавать деньги не только свою жертву, но и родственников этого человека. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на предупреждение Сбера.

Как объяснили в банке, человека убеждают, что якобы недобросовестные сотрудники банка пытаются оформить на него кредит и похитить деньги. Для их сохранения жертва должна «исчерпать кредитный потенциал», оформив новый заем. Полученное вместе с накоплениями вынуждают перевести на «безопасный счет».

Получив средства, преступники на достигнутом не останавливаются и начинают расспрашивать о наличии родственников, которым «тоже может угрожать опасность». Таким образом, сразу несколько человек, объединенных родственными связями, могут серьезно пострадать, лишившись сбережений и став должниками по кредитам.

«Если один родственник убежден, что пытается предотвратить оформление кредита на свое имя, то и другие члены семьи, доверяя ему, могут потерять критичность восприятия и пострадать от действий злоумышленников», — резюмировал заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов. Он напомнил, что с мошенниками нельзя вести разговоры, никому ни в коем случае нельзя сообщать свои персональные данные и данные родных, а если возникли сомнения, нужно перезвонить в контактный центр своего банка и уточнить, все ли в порядке.

Ранее сообщалось, что пенсионерка из Приморья отдала аферистам, которые «вели» ее с февраля, почти 15 миллионов рублей. Представляясь сотрудниками правоохранительных органов и работниками Центробанка, они сумели заставить 77-летнюю женщину сперва отдать два миллиона рублей из накопленных средств, а также взять кредит. Кроме того, ради «сохранности средств» ее вынудили продать две квартиры и дачу.