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06:27, 27 августа 2023Силовые структуры

Российская пенсионерка лишилась сбережений и жилья из-за мошенников

Мошенники лишили пенсионерку в Приморье денег и жилья на 14,6 миллиона рублей

Фото: Pravda Komsomolskaya / Russian Look / Globallookpress.com

Пенсионерка из Приморья отдала мошенникам почти 15 миллионов рублей. Об этом сообщила пресс-служба УМВД России по Владивостоку.

Аферисты «вели» жертву с февраля. Представляясь сотрудниками правоохранительных органов и работниками Центробанка, они сумели заставить 77-летнюю женщину сперва отдать два миллиона рублей из накопленных средств, а также взять кредит.

Через неделю мошенники сообщили пенсионерке, что для сохранности ее средств нужно «срочно продать квартиру», а затем провернули эту же операцию с еще одной ее квартирой и дачей. После этого преступники перестали выходить на связь. Общая сумма ущерба составила 14,6 миллиона рублей.

Было возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере или повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение». Полиция начала поиск подозреваемых.

Ранее сообщалось, что мошенники стали притворяться сотрудниками «Госуслуг» и Центробанка и убеждать россиян положить деньги на депозит в банке. Злоумышленники объясняют, что после роста ключевой ставки и следующего за ним повышения ставок по вкладам в банках это стало выгодно. Преступники звонят банковским клиентам с неизвестного номера и для большей убедительности подключают к разговору якобы сотрудника регулятора. В «Центробанке» гражданину рассказывают, что он может разместить средства на «безопасном» счете и даже получить дополнительные деньги с накоплений, так называемый кешбэк.

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    Марина Совина
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