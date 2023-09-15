На Украине Коломойскому предъявили новые обвинения

В офисе Зеленского заявили, что Игорю Коломойскому предъявили новые обвинения

Советник главы офиса президента Украины Сергей Лещенко заявил, что бизнесмену Игорю Коломойскому предъявили новые обвинения. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Коломойского подозревают в организации подделки документов на перевод средств, организации завладения чужим имуществом организованной группой в особо крупных размерах, в приобретении и распоряжении имуществом, полученным преступным путем.

По словам Лещенко, новые обвинения были предъявлены бизнесмену в следственном изоляторе в присутствии адвоката.

Ранее Коломойскому были предъявлены обвинения в завладении средствами «ПриватБанка» на сумму свыше 9,2 миллиарда гривен (около 250 миллионов долларов). По данным следствия, бизнесмен организовал схему завладения банковскими активами для финансирования офшорной компании и увеличения своей доли в уставном капитале организации.