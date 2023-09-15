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17:43, 15 сентября 2023Ценности

Селена Гомес попала в объектив папарацци без макияжа

Фото: Backgrid USA / Legion-media

Американская певица и актриса Селена Гомес попала в объектив папарацци без макияжа. Соответствующие снимки публикует Page Six.

31-летнюю знаменитость сфотографировали на выходе из отеля после музыкальной премии MTV Video Music Awards (VMA). Поп-исполнительница была одета в белый наряд, который состоял из майки, оверсайз-рубашки и широких штанов прямого кроя. В качестве обуви она выбрала массивные лоферы на платформе, а волосы заплела в низкую косу.

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На размещенных кадрах видно, что на лице Гомес отсутствовал мейкап, а на ее ладони был фиксатор. Из аксессуаров на ней были золотые серьги, колье и кольцо.

В марте Селена Гомес сама продемонстрировала внешность без макияжа. На ее лице были заметны небольшие покраснения и воспаления на подбородке и левой щеке.

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    Карина Черных
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