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10:54, 15 сентября 2023Среда обитания

Россиян из ветхого жилья захотели переселять в съемное

В Госдуме предложили жителям аварийных домов предоставлять съемное жилье

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Малоимущих россиян из единственного ветхого жилья захотели вне очереди переселять в съемное. Законопроект о предоставлении арендного жилья вместо аварийного внесли в Госдуму, пишет РИА Новости.

В пояснительной записке сказано, что мера не распространяется на тех собственников единственного жилья, в отношении которых принято решение об изъятии земельного участка, где расположено принадлежащее им помещение или многоквартирный дом, для государственных или муниципальных нужд.

«Положения законопроекта позволят в полной мере обеспечить системное решение вопроса об условиях и порядке удовлетворения жилищных потребностей граждан, которые признаны малоимущими, состоят на учете в качестве нуждающихся в предоставлении жилых помещений и являются собственниками единственного жилого помещения, признанного в установленном порядке непригодным для проживания в случаях, когда жилищные права этих граждан не реализуются в рамках региональной адресной программы по переселению из аварийного жилищного фонда», — уточнили авторы проекта.

Ранее бесплатную землю по принципу «Дальневосточного гектара» предложили раздавать во всех регионах страны. Авторы инициативы считают, что за счет бесплатного предоставления участков удастся обеспечить рост и развитие сельского хозяйства в разных регионах страны

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    Нина Ташевская
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