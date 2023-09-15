В Казани пройдет дизайнерский фестиваль

В Казани состоится дизайнерский фестиваль Open Space Market

В Казани на ипподроме пройдет осенний фестиваль Open Space Market. Об этом сообщает «КП-Казань» со ссылкой на организаторов мероприятия.

Дизайнерский фестиваль состоится 16 и 17 сентября. Как передают организаторы, гости мероприятия смогут приобрести дизайнерские аксессуары, одежду, предметы интерьера и косметику.

Все желающие смогут посетить лекции на темы экологии, литературы, безопасности и создания бренда, а также мастер-классы по изготовлению ароматических свечей, скрабов для тела и плетению браслетов. Кроме того, для гостей организуют занятия по ручной лепке и изготовлению игрушек из лоскутков.

Ранее сообщалось, что в замке Понизовкина в поселке Красный Профинтерн Некрасовского района Ярославской области 24 сентября состоится арт-фестиваль. В рамках мероприятия в особняке выступят музыканты, экспериментирующие с жанрами и звучанием.

