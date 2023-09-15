Орбан признался в раздражении на украинские власти

Премьер Венгрии Орбан злится на украинские власти из-за цен на транзит нефти

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в эфире радио Kossuth признался, что злится на украинские власти из-за высоких цен на транзит нефти, в связи с чем в его стране растет инфляция. Его слова приводит РИА Новости.

Орбан рассказал, что Украина повышает плату за транзит нефти и в результате Венгрии приходится закупать топливо по завышенной цене. В итоге венгерские компании вынуждены повышать цены на топливо, что разгоняет инфляцию. Поэтому Орбан признался, что злится.

В тоже время премьер понимает, что «несчастные украинцы» сражаются без денег, при этом двигаясь «в сторону продолжения войны».

Ранее Орбан заявил, что Венгрия, Румыния, Польша и Словакия с 16 октября продлят запрет на ввоз украинского зерна. Он пригрозил сделать это, если это ограничение не продлят власти Евросоюза.