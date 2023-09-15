Обезврежены сотни причастных к работе против РФ сотрудников зарубежных спецслужб

Патрушев: обезврежены причастные к работе против РФ зарубежные спецслужбисты

Российский силовики за последние годы обезвредили сотни сотрудников зарубежных спецслужб, которые были причастны к разведывательно-подрывной работе против России и ее стратегических партнеров. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на статью секретаря Совета безопасности РФ Николая Патрушева.

По его словам, США и Европа вкладывают много ресурсов на воспитание в специализированных образовательных центрах «молодых демократических лидеров».