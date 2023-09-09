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02:11, 9 сентября 2023Мир

В ФБР высказались об угрозе российской разведки для США

Директор ФБР Рей: российская разведка представляет серьезную угрозу для США
Кристофер Рей

Кристофер Рей. Фото: Jonathan Ernst / Reuters

Директор американского Федерального бюро расследований (ФБР) Кристофер Рей заявил, что разведывательные службы России сохраняют присутствие в США и представляют серьезную угрозу для страны. Его слова приводит The Hill.

«Традиционная российская контрразведывательная угроза по-прежнему велика», — заявил он. По его словам, ФБР пытается «заблокировать, предотвратить и помешать этому всеми возможными способами».

Рей считает, что Соединенным Штатам удалось сделать «очень позитивные, успешные шаги» в последние несколько лет на этом направлении.

Ранее экс-разведчик ВС США Скотт Риттер усомнился в словах директора ЦРУ Уильяма Бернса об успехе американской разведки в России. По словам эксперта, Бернсу известно, что российская сторона знает об американских шпионах. «Мы потеряли всех. Мы потеряли их в Китае, Иране, России. Почему? Потому что их скомпрометировали», — пояснил он.

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    Марина Совина
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