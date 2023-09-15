Актер Александр Петров женился на девушке спустя несколько встреч

Российский актер Александр Петров женился. Об этом он сообщил на своей странице в Instagram (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Избранницей артиста стала девушка по имени Виктория. Актер сообщил, что они случайно познакомились на улице и спустя несколько встреч поженились.

«Вика не актриса, не из индустрии, она не привыкла к публичности. Она работает, с высшим образованием и с полноценной прекрасной семьей. Не мучайте ее, прошу, мы любим друг друга. Виктория Александровна Петрова — моя жена! Я счастлив», — поделился актер.

Ранее критики разгромили новый фильм режиссера Романа Полански «Дворец», одну из ролей в котором исполнил Александр Петров. На сайте Rotten Tomatoes лента получила ноль баллов свежести. На момент написания новости на сайте опубликовано десять отзывов кинокритиков, ни один из которых не является положительным.