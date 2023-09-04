Критики разгромили новый фильм Полански с Александром Петровым

Критики оценили новый фильм Романа Полански с Александром Петровым

Критики разгромили новый фильм режиссера Романа Полански «Дворец», одну из ролей в котором исполнил российский актер Александр Петров. Об этом свидетельствуют оценки на сайте Rotten Tomatoes после премьеры картины на Венецианском кинофестивале.

Так, лента получила ноль баллов свежести. На момент написания новости на сайте опубликовано десять отзывов кинокритиков, ни один из которых не является положительным.

«Потрясающее злодеяние, которое мгновенно стало одним из самых вопиющих кинопровалов года, а возможно, даже десятилетия», — написал один из них. «Возможно, вам понадобится крепкий напиток, чтобы досмотреть новый фильм Романа Полански до конца», — написал другой автор. «Я не уверен, слышал ли я когда-нибудь, чтобы гигантский кинотеатр был настолько убийственно тихим во время фильма, который так усердно пытается развлечь вас», — отметил третий.

Ранее сообщалось, что фильм «Дворец» выйдет в России 23 ноября.

«Дворец» был анонсирован в апреле 2021 года. Сценарий картины написал сам Роман Полански совместно с Ежи Сколимовским. Съемки начались в Швейцарии в апреле 2022 года.