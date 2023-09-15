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12:24, 15 сентября 2023Культура

Бывшая девушка Александра Петрова отреагировала на его неожиданную женитьбу

Бывшая девушка Петрова Старшенбаум отреагировала на его неожиданную женитьбу

Фото: Артем Геодакян / ТАСС

Бывшая возлюбленная актера Александра Петрова российская артистка Ирина Старшенбаум отреагировала на его неожиданную женитьбу. Свое поздравление актриса разместила под постом Петрова в Instagram-аккаунте (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Актер опубликовал серию фотографий с супругой, а также видеозапись из загса. Старшенбаум оставила лаконичный комментарий под публикацией: «Поздравляю, Саня!»

О женитьбе артиста стало известно ранее. Его избранницей стала девушка по имени Виктория. Петров сообщил, что они случайно познакомились на улице и спустя несколько встреч поженились.

«Вика не актриса, не из индустрии, она не привыкла к публичности. Она работает, с высшим образованием и с полноценной, прекрасной семьей. Не мучайте ее, прошу, мы любим друг друга. Виктория Александровна Петрова — моя жена! Я счастлив», — поделился артист.

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    Анастасия Астахова
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