Бывшая девушка Александра Петрова отреагировала на его неожиданную женитьбу

Бывшая девушка Петрова Старшенбаум отреагировала на его неожиданную женитьбу

Бывшая возлюбленная актера Александра Петрова российская артистка Ирина Старшенбаум отреагировала на его неожиданную женитьбу. Свое поздравление актриса разместила под постом Петрова в Instagram-аккаунте (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Актер опубликовал серию фотографий с супругой, а также видеозапись из загса. Старшенбаум оставила лаконичный комментарий под публикацией: «Поздравляю, Саня!»

О женитьбе артиста стало известно ранее. Его избранницей стала девушка по имени Виктория. Петров сообщил, что они случайно познакомились на улице и спустя несколько встреч поженились.

«Вика не актриса, не из индустрии, она не привыкла к публичности. Она работает, с высшим образованием и с полноценной, прекрасной семьей. Не мучайте ее, прошу, мы любим друг друга. Виктория Александровна Петрова — моя жена! Я счастлив», — поделился артист.