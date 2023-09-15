Бывший муж Риз Уизерспун рассказал о плюсах жизни в трезвости

Актер Райан Филипп заявил, что отказ от легких наркотиков сделал его свободным

Американский актер и бывший муж Риз Уизерспун Райан Филипп полностью отказался от употребления легких наркотиков и рассказал о плюсах жизни в трезвости. Его слова приводит издание People со ссылкой на Instagram-аккаунт артиста (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

Звезда фильмов «Жестокие игры» и «Студия 54» заявил, что отказ от наркотиков сделал его по-настоящему свободным. По словам Филиппа, он впервые так долго обходится без никотина и марихуаны с подросткового возраста. «Испытываю благодарность за свободу, которая приходит с избавлением от пагубных привычек и зависимости от психотропных веществ», — признался актер, добавив, что наконец может ясно мыслить.

Филипп добавил, что единственные пристрастия, от которых он не смог отказаться, — это желание самосовершенствоваться и грызть зубочистки.

Актер добавил, что в последние несколько лет сосредоточен на своем ментальном и физическом здоровье. Он также сообщил, что в период с 20 до 30 лет страдал от сильной депрессии, справиться с которой ему помогли забота о детях, чтение и изменение образа жизни.

Ранее 30-летняя британская модель и актриса Кара Делевинь рассказала об изменениях в жизни, которые произошли с ней после обретения трезвости. По словам знаменитости, после курса реабилитации она стала спокойнее и ментально стабильнее.