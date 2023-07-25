Модель Кара Делевинь рассказала об изменениях в жизни после отказа от алкоголя

Модель Кара Делевинь заявила, что стала спокойнее после отказа от алкоголя и реабилитации

30-летняя британская модель и актриса Кара Делевинь рассказала об изменениях в жизни, которые произошли с ней после обретения трезвости. Ее слова приводит издание Elle UK.

Делевинь заявила, что отказ от алкоголя — одно из лучших решений в ее жизни. По словам модели, программа групповой терапии «12 шагов» далась ей нелегко, однако результат того стоил. После курса реабилитации она стала спокойнее и ментально стабильнее.

Знаменитость также призналась журналистам, что у нее словно гора свалилась с плеч, после того как она нашла в себе силы рассказать о своих трудностях.

Долгое время мне казалось, что я многое скрываю от людей, которые на меня равняются. Я наконец-то чувствую, что могу быть самой собой. Теперь я полностью свободна Кара Делевинь

Отправиться в рехаб Делевинь решилась благодаря папарацци, которые засняли ее в состоянии сильного алкогольного опьянения в аэропорту Лос-Анджелеса в июне 2022 года. Увидев эти снимки, модель, по ее признанию, будто очнулась от кошмара и обратилась за профессиональной помощью.

Ранее Делевинь сообщила о своих методах борьбы с тревожностью и зависимостью. В этом ей помогли йога и отказ от психотерапии. По словам манекенщицы, на сеансах с психологом она «договаривала себя» до нервного перенапряжения. Расслабиться по-настоящему ей помогли дыхательные практики и медитации.

