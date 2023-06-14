Кара Делевинь рассказала о методах борьбы с тревожностью

Кара Делевинь заявила, что йога и отказ от психотерапии помогли ей в борьбе с тревожностью

30-летняя британская модель и актриса Кара Делевинь рассказала о методах, которые использует для борьбы с тревожностью и зависимостью. Ее цитирует издание People.

По словам Делевинь, ее тревожность была связана с вещами, которые она не может знать точно. «Я не знаю, что случится через пять минут, — объяснила она. — А что, если я не сказала ничего умного? Что, если я выгляжу глупо в этом наряде, — кто знает? Эти вопросы могут преследовать тебя, ты попадаешь в их замкнутый круг, и тебе становится все хуже и хуже».

Актриса призналась, что в борьбе с тревожностью ей помогли йога и отказ от психотерапии. «Из-за психотерапии я просто договаривала себя до еще большей тревожности, — заявила Делевинь. — Йога помогла мне по-настоящему. Не упражнения, а дыхательные практики, умение держать связь со своим телом».

Справиться с наркозависимостью ей помогла программа групповой терапии «12 шагов». При этом Делевинь признает, что такой метод подойдет не всем. «Программы "12 шагов" оказались более эффективными для меня из-за того, что это работа в сообществе», — сказала она.

Ранее 36-летняя американская актриса Лина Данэм рассказала в социальных сетях, что отпраздновала пять лет трезвости после отказа от наркотиков. По словам Данэм, пять лет назад она отправилась в реабилитационный центр и при этом «дрожала как ребенок».