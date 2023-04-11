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18:42, 11 апреля 2023Забота о себе

Актриса Лина Данэм рассказала о борьбе с наркозависимостью

Актриса Лина Данэм отпраздновала пять лет трезвости после отказа от наркотиков

Фото: Jordan Strauss / Invision / AP

36-летняя американская актриса Лина Данэм рассказала в социальных сетях, что отпраздновала пять лет трезвости после отказа от наркотиков. На ее пост о борьбе с наркозависимостью обратило внимание издание People.

По словам Данэм, пять лет назад она отправилась в реабилитационный центр и при этом «дрожала как ребенок». «Родители обняли меня на прощание, я переобулась в домашние тапочки и была готова. Проблемы с зависимостью сперва проявлялись понемногу, потом обрушились на меня. Конечно, это клише — попросить о помощи было самой трудной частью», — вспоминает актриса.

Данэм рассказала, что ее целью было облегчить тело и душу и научиться справляться с тревожностью и болью без запрещенных веществ. Последние пять лет она называет самыми счастливыми в своей жизни.

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Актриса добавила, что справиться с зависимостью ей помогли ресурсы, которыми она обладала. «Для многих шаг от зависимости к трезвости зависит не от воли, не от силы, а от их ресурсов», — пишет звезда.

Ранее британская актриса Кара Делевинь отпраздновала четыре месяца трезвости. По словам 30-летней Делевинь, в прошлом году она увидела фотографии папарацци, заставившие ее начать лечиться от зависимости.

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Александра Лисица
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