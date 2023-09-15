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14:49, 15 сентября 2023Мир

Принц Уильям захотел стать политиком мирового уровня

Принц Уильям захотел стать политиком мирового уровня и решил поехать на ГА ООН

Фото: Cameron Smith / Reuters

Наследник британского престола принц Уэльский Уильям посетит Нью-Йорк с двухдневным визитом для участия во втором саммите инноваций Earthshot Prize. По сообщениям CNN, эта поездка является частью более широкой стратегии Великобритании.

Дело в том, что в королевской семье задумались о расширении международной государственной роли наследного принца, его захотели сделать политиком мирового уровня.

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Саммит Earthshot Prize, который посетит принц Уильям, совпадает с Неделей климата в Нью-Йорке и с 78-й сессией Генеральной Ассамблеи ООН.

Ожидается, что во время пребывания в городе принц, помимо своей зеленой кампании, посетит дополнительные мероприятия и встречи.

Помимо обнародования финалистов конкурса Earthshot на следующей неделе, вы также увидите, как принц Уильям встретится с Генеральным секретарем ООН и другими мировыми лидерами (…). Это действительно эволюция принца Уильяма как глобального государственного деятеля

CNNисточник издания, близкий к принцу Уильяму

Ранее стало известно, что король Великобритании Карл III обратился к парламенту страны с просьбой назначить своего брата Эдварда и сестру Анну государственными советниками. Принц Уэльский Уильям является государственным советником с сентября 2022 года.

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    Дарья Балацкая
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