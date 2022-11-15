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01:03, 15 ноября 2022Мир

Карл III попросил назначить госсоветниками своих брата и сестру

Король Карл III попросил парламент назначить своих брата и сестру госсоветниками

Фото: Thomas Gadd / Globallookpress.com

Король Великобритании Карл III обратился к парламенту страны назначить своего брата Эдварда и сестру Анну государственными советниками. Об этом сообщает британский телеканал Sky News.

Если парламент удовлетворит просьбу монарха, Эдварду и Анне смогут делегировать часть функций короля в случае его болезни или нахождения за пределами государства. «В подписанном королем заявлении, зачитанном в палате лордов, он говорит, что был бы очень признателен, если его сестра и брат могли стать государственными советниками», — говорится в сообщении телеканала.

Также отмечается, для того, чтобы принцесса Анна и принц Эдвард стали госсоветниками, в закон о регентстве должны быть внесены поправки. Согласно действующему закону, этот пост могут занимать супруг или супруга монарха и следующие четыре человека в линии наследования престола в возрасте от 21 года.

В настоящее время государственными советниками являются королева-консорт Камилла, принц Уэльский Уильям, принц Гарри, принц Эндрю и его дочь принцесса Беатрис.

14 ноября король Карл III отметил первый день рождения в статусе монарха с оружейными залпами и торжественными выступлениями оркестра. Монарху исполнилось 74 года.

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Екатерина Подвигина
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