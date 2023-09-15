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03:00, 16 сентября 2023Мир

Названы главные проблемы тактики НАТО в украинском конфликте

Полковник Кнутов назвал большие потери оружия проблемой тактики НАТО в зоне СВО

Фото: David Mdzinarishvili / Reuters

Большие потери оружия и техники стали главной проблемой тактики НАТО в украинском конфликте. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» рассказал военный эксперт, директор Музея войск противовоздушной обороны (ПВО), полковник в отставке Юрий Кнутов. Он объяснил, почему из-за этого у Киева возникли трудности при наступлении.

«Если мы говорим о натовской тактике, то они ее использовали широко в Афганистане, Ираке и других местах. Но никогда она не применялась против более-менее серьезного противника, хорошо вооруженного, оснащенного и обученного, каким является российская армия. Именно поэтому на сегодняшний день натовская тактика, которую украинские войска начали применять в начале контрнаступа 4 июня этого года, привела к колоссальным потерям в технике и вооружениях. Именно поэтому Украина предпочла вернуться к той тактике, которую она использовала, — мясным штурмам, накатам, которые сопровождаются колоссальными человеческими потерями, но обеспечивают небольшое продвижение вперед», — сказал он.

По словам Юрия Кнутова, классические операции НАТО включают в себя массированные удары авиацией, которые способны стирать города с лица Земли. Военный эксперт отметил, что в украинском конфликте это не сработает.

Эта тактика не подходит зоне специальной военной операции (СВО), потому что у России сильная ПВО, она просто уничтожит авиацию противника

Юрий Кнутоввоенный эксперт

«С другой стороны, у нас мощные минные поля, с которыми не справилась натовская техника и украинские саперы, плюс сплошная линия укреплений со всеми фортификационными укреплениями, которые не позволяют противнику не только в бронетехнике, но и в пехоте двигаться вперед незамеченными. Это создает большие предприятия, что задерживает продвижение, делает эту пехоту целью и приводит к высоким потерям украинских военных», — заключил он.

Как пишет Financial Times (FT), полное следование полученным на Западе рекомендациям приведет к большим потерям украинских бойцов. Об этом газете рассказал командующий спецназом Вооруженных сил Украины (ВСУ).

2 августа, почти через два месяца после начала наступления, Киев изменил тактику военной кампании. Бойцы, которые прошли обучение на Западе, отказались применять знания на практике, писала The New York Times (NYT).

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