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14:13, 15 сентября 2023Экономика

Путин высказался о последствиях санкций для российской энергетики

Путин заявил, что Россия восстановила все компетенции в энергетической сфере

Фото: Михаил Метцель / РИА Новости

Санкции Евросоюза (ЕС) не привели к серьезным последствиям для российской энергетики — несмотря на остановку поставок европейского оборудования, Россия восстановила все компетенции в этой сфере, заявил президент страны Владимир Путин на встрече с белорусским коллегой Александром Лукашенко. Его слова приводит ТАСС.

Глава России также рассказал, что недавно посетил «две крупнейшие стройки — по газу и газохимии». Он оценил их как «огромные, мирового масштаба предприятия» и заявил, что они начнут работу в самое ближайшее время.

При этом бывшие европейские партнеры, свернувшие сотрудничество с российскими энергетическими предприятиями, по мнению Путина, терпят убытки «в огромных масштабах» и вынужденно сокращают штат на 50-70 процентов. Россия же, подчеркнул президент, от санкций только выигрывает — благодаря им энергокомпании приобрели новые компетенции.

После подрыва «Северных потоков» в 2022 году Путин выступил с идеей создать в Турции «крупнейший газовый хаб» для поставок в Европу. Переговоры длятся уже почти год. В сентябре 2023 года Reuters сообщил, что реализацию проекта отложили из-за разногласия между сторонами касательно того, кто будет управлять хабом.

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    Софья Ермакова
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