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17:52, 14 сентября 2023Экономика

Стало известно о споре России и Турции из-за газового хаба

Reuters: создание газового хаба задерживают споры РФ и Турции из-за управления
СюжетПоставки нефти и газа в Европу:

Фото: Osman Orsal / Reuters

Реализацию проекта газового хаба для поставок из России через Турцию задержали из-за споров по поводу контроля над ним, пишет Reuters.

По данным двух анонимных источников агентства, речь идет об имеющихся «управленческих проблемах», выражающихся в борьбе за управление хабом, идею о создании которого в октябре 2022 года высказал президент России Владимир Путин. Произошло это вскоре после того, как взрывы повредили газопровод «Северный поток».

После недавней встречи с турецким лидером Путин выразил надежду, что переговоры скоро приведут к результату. В свою очередь, Реджеп Тайип Эрдоган отметил значимость сохранения сотрудничества стран в энергетической сфере на высоком уровне. «Я верю, что мы будем развивать эти отношения и дальше», — подчеркнул турецкий президент.

Как рассказывал ранее российский президент, проект газового хаба в Турции не предусматривает хранение огромных объемов газа, а включает создание электронной торговой площадки. В мае 2023 года глава Минэнерго Турции Фатих Донмез пообещал, что хаб по поставкам в Европу природного газа через территорию Турции, в том числе утраченных объемов транзита через «Северный поток», будет запущен максимум в течение года.

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    Дмитрий Воронин
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