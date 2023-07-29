Путин раскрыл детали проекта газвого хаба в Турции

Путин: газовый хаб в Турции предполагает создание электронной торговой площадки

Проект газового хаба в Турции не предусматривает хранение огромных объемов газа, он включает создание электронной торговой площадки. Об этом рассказал президент России Владимир Путин, пишет РИА Новости.

Глава государства раскрыл детали проекта газвого хаба. Он уточнил, что тема газового хаба в Турции остается на повестке дня.

Ранее глава Минэнерго Турции Фатих Донмез заявил, что хаб по поставкам в Европу природного газа через территорию Турции, в том числе утраченных объемов транзита через «Северный поток», будет запущен максимум в течение года. Он объяснил, что благодаря ему появится возможность продавать странам Европы больше газа и «диверсифицировать источники энергоносителей применительно к Турции». По его словам, газовый хаб особенно важен для Южной Европы.