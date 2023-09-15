Обнаружены две новые галактики с полярными кольцами

MNRAS: галактики с полярными кольцами могут быть распространенными объектами

Международная группа астрономов обнаружила две новые потенциальные галактики с полярными кольцами. Результаты исследования, опубликованные в журнале Monthly Notices of the Royal Astronomical Society (MNRAS), указывают на то, что эти галактики могут быть более распространенными объектами, чем считалось ранее.

Галактики с полярными кольцами представляют собой системы, состоящие из линзовидной галактики (тип S0), занимающей промежуточное положение между эллиптическими и спиральными галактиками, и полярного кольца, которое расположено под большим углом или перпендикулярно главному диску и состоит из газа и звезд. Хотя на настоящий момент обнаружено более 400 объектов-кандидатов, только несколько десятков были подтверждены как галактики с полярными кольцами.

Ученые проанализировали данные, полученные с помощью радиотелескопа ASKAP CSIRO в Западной Австралии, обнаружив два объекта-кандидата в галактики с полярным кольцом — NGC 4632 и NGC 6156. Визуализация компонентов галактик была проведена благодаря наблюдениям с использованием комбинации оптических и радиотелескопов, в том числе телескопа Subaru на Гавайях.

Их дальнейшее исследование позволит лучше узнать о происхождении этих галактик, которые, как считается, являются следствием слияния двух галактик. Астрономы предполагают, что на долю галактик с полярными кольцами, состоящими из холодного водородного газа, приходится 1-3 процента всех близлежащих галактик. Таким образом, события слияния могут происходить намного чаще.