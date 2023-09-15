В Румынии предложили Евросоюзу подумать о победе России

Премьер Румынии Чолаку: ЕС стоит продумать шаги на случай победы России

Евросоюзу предложили продумать шаги на случай победы России. Об этом заявил премьер-министр Румынии Марчел Чолаку изданию Der Standart.

Он считает, что Евросоюзу следует готовиться к полной независимости от российского газа. По его мнению, от этого Европа потеряет лишь «немного комфорта».

При этом Чолаку признал, что в случае отказа от российского газа цены на него будут выше.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что санкции Евросоюза не привели к серьезным последствиям для российской энергетики. Глава РФ также рассказал, что недавно посетил «две крупнейшие стройки — по газу и газохимии».