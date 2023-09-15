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10:25, 15 сентября 2023Интернет и СМИ

Популярный в России комик рассказал о проблемах со здоровьем

Кадр: Романов Говорит / YouTube

Популярный в России стендап-комик, бывший участник шоу Stand Up на канале ТНТ Дмитрий Романов рассказал о проблемах со здоровьем. В эфире подкаста, опубликованного на YouTube-канале «Романов говорит», он заявил, что сорвал спину из-за того, что переносил тяжести.

«Кризисный момент недавно произошел в моей жизни, это было связано со здоровьем, с моей спиной. Сильно сорвал спину, просто лег на пол и не мог встать», — пожаловался Романов. Как уточнил комик, проблемы со спиной у него начались из-за того, что он переносил тяжести.

Романов добавил, что после этого случая он начал регулярно заниматься гимнастикой, в частности, делать упражнения для укрепления мышц спины.

Ранее об аналогичной проблеме сообщил популярный стендап-комик, звезда шоу «Что было дальше?» Нурлан Сабуров. По словам юмориста, из-за проблем со спиной он должен всю жизнь заниматься спортом.

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    Олег Давыдов
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