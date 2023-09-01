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14:52, 1 сентября 2023Интернет и СМИ

Комик Сабуров рассказал о проблемах со здоровьем

Комик Нурлан Сабуров рассказал, что из-за проблем со спиной занялся спортом

Кадр: STAND UP / YouTube

Популярный казахстанский и российский стендап-комик Нурлан Сабуров рассказал, что из-за проблем со здоровьем был вынужден заняться спортом. Подробности он раскрыл в подкасте «Авторитет мысли», запись которого доступна на YouTube.

Юморист заявил, что в 2017 году, когда он был в родном Степногорске в Казахстане, у него начались проблемы со спиной. Сабуров обратился к местному массажисту, который помог ему снять симптомы, после чего посетил врача в Москве.

«Он мне говорит: "Конечно, все круто, но в будущем это может повториться, если ты не будешь закачивать спину". Я пошел к тренеру, говорю: "Мне нужно закачать спину". Тренер мне говорит: "Чтобы закачать спину, надо закачать ноги". (...) В итоге все тело начинаешь тренировать», — объяснил комик.

Сабуров отметил, что спустя год занятий начал чувствовать себя намного лучше, но не бросил тренировки. Юморист также подчеркнул, что из-за проблем со спиной ему придется заниматься всю жизнь.

Ранее Сабуров вспомнил, как покатал на коленях блогера Хасбуллу Магомедова, известного как Хасбик. Он также поделился впечатлениями от общения с блогером и назвал Хасбика позитивным человеком.

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    Маргарита Щигарева
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