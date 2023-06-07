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09:18, 7 июня 2023Интернет и СМИ

Комик из шоу «Что было дальше?» покатал Хасбика на коленях

Комик Нурлан Сабуров из шоу «Что было дальше?» рассказал, как покатал Хасбика на коленях

Кадр: Gazgolder / YouTube

Один из ведущих юмористического шоу «Что было дальше?» («ЧБД») Нурлан Сабуров поделился историей о том, как покатал на коленях блогера Хасбуллу Магомедова, известного как Хасбик, по дороге из аэропорта. Об этом он рассказал в выпуске программы «Вопрос ребром», опубликованной на YouTube-канале Gazgolder.

Комик рассказал, что встретил Хасбика, прилетевшего на съемки выпуска «ЧБД», в аэропорту. По его словам, во время поездки на машине гость, занявший пассажирское сиденье, отказывался пристегивать ремень безопасности, вел себя беспокойно и призывал медленно ехавшего Сабурова «втопить». Позже, как заявил комик, блогер переместился на водительское место. «Он просто сел [ко мне на колени], взял руль. Как отказать?» — пошутил Сабуров.

Кроме того, комик поделился впечатлениями от общения с блогером. По его словам, Хасбик оказался очень приятным человеком. «Он очень смешной тип. Все эти информационные поводы вокруг него могут говорить об одном, но в личном общении очень прикольный, очень позитивный чувак», — сказал Сабуров.

Выпуск «ЧБД» с Хасбиком вышел 1 апреля в официальном сообществе проекта во «ВКонтакте». За несколько часов его посмотрели около 10 миллионов человек. Программа стала первой после длительного перерыва. Продюсер шоу Дарья Морозова объяснила долгое отсутствие передач «межсезонной паузой».

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    Мария Большакова
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