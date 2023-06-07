Комик из шоу «Что было дальше?» покатал Хасбика на коленях

Комик Нурлан Сабуров из шоу «Что было дальше?» рассказал, как покатал Хасбика на коленях

Один из ведущих юмористического шоу «Что было дальше?» («ЧБД») Нурлан Сабуров поделился историей о том, как покатал на коленях блогера Хасбуллу Магомедова, известного как Хасбик, по дороге из аэропорта. Об этом он рассказал в выпуске программы «Вопрос ребром», опубликованной на YouTube-канале Gazgolder.

Комик рассказал, что встретил Хасбика, прилетевшего на съемки выпуска «ЧБД», в аэропорту. По его словам, во время поездки на машине гость, занявший пассажирское сиденье, отказывался пристегивать ремень безопасности, вел себя беспокойно и призывал медленно ехавшего Сабурова «втопить». Позже, как заявил комик, блогер переместился на водительское место. «Он просто сел [ко мне на колени], взял руль. Как отказать?» — пошутил Сабуров.

Кроме того, комик поделился впечатлениями от общения с блогером. По его словам, Хасбик оказался очень приятным человеком. «Он очень смешной тип. Все эти информационные поводы вокруг него могут говорить об одном, но в личном общении очень прикольный, очень позитивный чувак», — сказал Сабуров.

Выпуск «ЧБД» с Хасбиком вышел 1 апреля в официальном сообществе проекта во «ВКонтакте». За несколько часов его посмотрели около 10 миллионов человек. Программа стала первой после длительного перерыва. Продюсер шоу Дарья Морозова объяснила долгое отсутствие передач «межсезонной паузой».