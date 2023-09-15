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02:00, 15 сентября 2023Мир

Президент Республики Сербской посетит Россию

Президент Республики Сербской Додик в ноябре посетит Россию

Фото: Владимир Песня / РИА Новости

Президент Республики Сербской Боснии и Герцеговины Милорад Додик приедет в Россию в начале ноября. Об этом рассказал глава представительства в РФ Душко Перович, передают «Известия».

Уточняется, что в начале августе политик заявлял, что собирается в «октябре или ноябре» в Китай на встречу с председателем Си Цзиньпином. В то же время Додик отмечал, что до конца года планирует увидеться и с президентом России Владимиром Путиным.

В июне Владимир Путин наградил президента Республики Сербской Боснии и Герцеговины Милорада Додика орденом Александра Невского.

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    Юлия Мискевич
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