Президент Республики Сербской посетит Россию

Президент Республики Сербской Додик в ноябре посетит Россию

Президент Республики Сербской Боснии и Герцеговины Милорад Додик приедет в Россию в начале ноября. Об этом рассказал глава представительства в РФ Душко Перович, передают «Известия».

Уточняется, что в начале августе политик заявлял, что собирается в «октябре или ноябре» в Китай на встречу с председателем Си Цзиньпином. В то же время Додик отмечал, что до конца года планирует увидеться и с президентом России Владимиром Путиным.

В июне Владимир Путин наградил президента Республики Сербской Боснии и Герцеговины Милорада Додика орденом Александра Невского.

