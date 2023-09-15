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17:08, 15 сентября 2023Силовые структуры

Отнявшему жизнь девочки россиянину заменили 20 лет на пожизненный срок

Похитивший девочку с площадки и лишивший ее жизни россиянин осужден пожизненно

Фото: Rafa Jodar / Shutterstock / Fotodom

Прокуратура Московской области добилась ужесточения наказания жителю Серпухова Александру Семину, который увел с детской площадки пятилетнюю девочку, изнасиловал ее и отнял жизнь. Об этом «Ленте.ру» сообщили в ведомстве.

Московский областной суд приговорил мужчину к 24 годам заключения, однако в прокуратуре сочли такое наказание слишком мягким и оспорили приговор. Изучив доводы надзорного ведомства о том, что Семин совершил преступление с особой жестокостью, Первый апелляционный суд общей юрисдикции заменил срок на пожизненное лишение свободы.

22 июля 2018 года Семин обманом увел с детской площадки у жилого дома в Серпухове девочку, надругался над ней в своей квартире, а затем задушил. Тело ребенка он отнес в спортивной сумке в безлюдное место и там спрятал. Также следователи установили, что в 2015 и 2017 годах мужчина совершил развратные действия в отношении несовершеннолетней и двух малолетних девочек.

В ходе следствия Семин впал в реактивное состояние, его отправили в психбольницу. Летом 2021 года он вышел оттуда, и расследование его дела возобновилось. Повторная стационарная психолого-сексолого-психиатрическая экспертиза признала его вменяемым.

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    Любовь Ширижик
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