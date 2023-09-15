На Украине продолжили тратить деньги на съемки сериалов

«Страна.ua»: деньги из госбюджета Украины продолжают выделять на съемки сериалов

Деньги из госбюджета Украины продолжают выделять на съемки сериалов. Об этих тратах и о проведении двух тендеров общей стоимостью 32,6 миллиона гривен (около 883 тысяч долларов) от «Мультимедийной платформы иновещания Украины» сообщило издание «Страна.ua».

«Первый — на создание сериала под рабочим названием "Семейный консультант" — 17,4 миллиона гривен. Второй — на создание сериала под рабочим названием "Курс счастливой жизни" на 15,2 миллиона гривен», — уточнило СМИ.

Ранее главу Минкультуры Украины Александра Ткаченко отправили в отставку из-за решения выделить деньги на производство сериалов. Экс-министр заявил, что принял решение уйти из-за «волны недоразумений относительно важности культуры во время конфликта». «И частные, и бюджетные средства во время войны на культуру не менее важны, чем на дроны, потому что культура — это щит нашей идентичности и наших границ», — объяснил свою позицию Ткаченко.