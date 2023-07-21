Министр культуры Украины ушел в отставку

Министр культуры Украины Ткаченко ушел в отставку после предложения Зеленского

Министр культуры Украины Александр Ткаченко подал заявление об отставке. Об этом чиновник написал в своем Telegram-канале.

Ткаченко заявил, что принял решение уйти из-за «волны недоразумений относительно важности культуры во время конфликта». Также он подчеркнул, что «удивился заявлению президента по этому вопросу».

«И частные, и бюджетные средства во время войны на культуру не менее важны, чем на дроны, потому что культура — это щит нашей идентичности и наших границ», — уточнил Ткаченко.

20 июля президент Украины Владимир Зеленский предложил премьер-министру Денису Шмыгалю заменить главу Минкульта страны Александра Ткаченко. Ранее второго обвинили в работе на российский рынок.