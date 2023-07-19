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10:48, 19 июля 2023Бывший СССР

Министра культуры Украины обвинили в работе на российский рынок

В Верховной Раде обвинили министра культуры Украины Ткаченко в работе на российский рынок

Фото: Ruslan Kaniuka / Globallookpress.com

Министра культуры Украины Александра Ткаченко обвинили в работе на российский рынок. Об этом заявила депутат Верховной Рады Ирина Геращенко в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

По ее словам, Ткаченко участвовал в «распиле» сотен миллионов гривен на русскоязычные каналы ДОМ и Freedom, а также на финансирование пророссийского продакшна.

Геращенко отмечает, что победителями одного из государственных конкурсов стали компании, которые всегда работали на российский рынок. На создание продукта власти выделили им 43 миллиона гривен, отмечает депутат.

В начале июня петиция с требованием уволить Ткаченко набрала необходимые 25 тысяч голосов украинцев. Тогда его обвиняли в несоблюдении слов, «осквернении памяти всех почивших Героев Украины» и проявлении крайнего пренебрежения к бойцам, которые отдают свои жизни.

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    Алевтина Запольская
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