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00:13, 21 июля 2023Бывший СССР

Зеленский предложил заменить главу Минкульта Украины

Президент Зеленский предложил премьеру заменить главу Минкульта Украины Ткаченко
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: President Of Ukraine / Globallookpress.com

Президент Украины Владимир Зеленский предложил премьер-министру Денису Шмыгалю заменить главу Министерства культуры страны Александра Ткаченко. Об этом он заявил в видеообращении, опубликованном в его Telegram-канале.

«Попросил премьер-министра рассмотреть замену министра культуры и информационной политики Украины», — указал глава государства.

Ранее министра культуры Украины Александра Ткаченко обвинили в работе на российский рынок. Об этом заявила депутат Верховной Рады Ирина Геращенко. По ее словам, Ткаченко участвовал в «распиле» сотен миллионов гривен на русскоязычные каналы ДОМ и Freedom, а также на финансирование пророссийского продакшна.

В начале июня петиция с требованием уволить Ткаченко набрала необходимые 25 тысяч голосов украинцев. Тогда его обвиняли в несоблюдении слов, «осквернении памяти всех почивших Героев Украины» и проявлении крайнего пренебрежения к бойцам, которые отдают свои жизни.

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    Марина Совина
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