Зеленский предложил заменить главу Минкульта Украины

Президент Зеленский предложил премьеру заменить главу Минкульта Украины Ткаченко

Президент Украины Владимир Зеленский предложил премьер-министру Денису Шмыгалю заменить главу Министерства культуры страны Александра Ткаченко. Об этом он заявил в видеообращении, опубликованном в его Telegram-канале.

«Попросил премьер-министра рассмотреть замену министра культуры и информационной политики Украины», — указал глава государства.

Ранее министра культуры Украины Александра Ткаченко обвинили в работе на российский рынок. Об этом заявила депутат Верховной Рады Ирина Геращенко. По ее словам, Ткаченко участвовал в «распиле» сотен миллионов гривен на русскоязычные каналы ДОМ и Freedom, а также на финансирование пророссийского продакшна.

В начале июня петиция с требованием уволить Ткаченко набрала необходимые 25 тысяч голосов украинцев. Тогда его обвиняли в несоблюдении слов, «осквернении памяти всех почивших Героев Украины» и проявлении крайнего пренебрежения к бойцам, которые отдают свои жизни.

