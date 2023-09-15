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17:37, 15 сентября 2023Путешествия

Мать пристыдила сына за секс с незнакомкой в туалете самолета

Мать занявшегося сексом в туалете самолета пассажира попыталась его оправдать

Фото: Slava Taukachou / Unsplash

Мать молодого человека, который занялся сексом с незнакомкой в туалете самолета на Ибицу и попал на видео, пристыдила сына, но попыталась его оправдать. Своим мнением она поделилась с The Sun.

Уточняется, что 51-летняя Элейн (Elaine) была удивлена, когда знакомые и друзья стали массово присылать ей ролик сексуального характера с участием сына. По ее словам, это не то, что хочет увидеть мать. Элейн также рассказала, что молодой человек отказывается говорить о случившемся. Тем не менее он сообщил, что познакомился с девушкой из видео в аэропорту перед вылетом.

«Иногда просто не думаешь о последствиях. Да, это неправильно, но я не думаю, что они кому-то навредили», — заключила Элейн.

Инцидент произошел ранее в сентябре на борту самолета EasyJet, следовавшего из английского города Лутон на Ибицу. 23-летний Пирс Сойер (Piers Sawyer) отмечал свой день рождения в полете и попал на видео, когда уединился с партнершей в туалете. На кадрах видно, как один из бортпроводников открыл дверь уборной и смутился. Находящаяся внутри пара занималась сексом и не стала останавливаться, а другие пассажиры начали кричать от удивления и смеяться. Многие достали телефоны, чтобы записать все на видео.

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    Зарина Дзагоева
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