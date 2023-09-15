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00:11, 16 сентября 2023Бывший СССР

Названы расходы Украины на оборону в 2024 году

Шмыгаль: власти Украины выделят на оборону в 2024 году более 1,5 трлн гривен

Фото: Telegram-канал Дениса Шмыгаля

Власти Украины выделят на оборону в 2024 году более 1,5 триллиона гривен, такие расходы назвал в Telegram-канале премьер-министр страны Денис Шмыгаль.

Украинское правительство утвердило проект госбюджета на следующий год, из которого следует, что на оборонный сектор планируется выделить один триллион 685 миллиардов гривен, что на 113 миллиардов гривен больше, чем в 2022 году.

На социальную сферу, образование и медицину Киев направит в общей сложности 850 миллиардов гривен.

Ранее депутат Верховной Рады Ярослав Железняк заявил, что из государственного бюджета Украины на 2024 год исключили расходы на проведение выборов. Он уточнил, что в 2019 году расходы на деятельность Центральной избирательной комиссии (ЦИК) составили 4 миллиарда гривен.

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    Марина Совина
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