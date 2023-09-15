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12:18, 15 сентября 2023Культура

Шнуров назвал виновных в отмене концерта группы «Ленинград» в «Лужниках»

Шнуров обвинил организаторов в отмене концерта группы «Ленинград» в «Лужниках»

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

Лидер рок-группы «Ленинград» Сергей Шнуров назвал виновных в отмене концерта коллектива в спортивном комплексе «Лужники». Об этом он заявил в официальном сообществе группы во «ВКонтакте».

Музыкант отметил, что выступление было отменено организатором шоу ООО «АРТЛАЙФ», который сослался на «независимые причины».

«Нами пока не получен оригинал официального уведомления об отмене концерта, и я, Сергей Шнуров и Группировка "Ленинград" как всегда готовы к выступлению, но, судя по всему, мероприятию действительно не суждено состояться в грядущие выходные, поскольку информация организатора о порядке возврата билетов уже появилась на интернет-сайтах национальных билетных операторов», — написал артист, добавив, что сделает все возможное, чтобы зрители как можно быстрее получили возврат денежных средств за приобретенные билеты.

Шнуров подчеркнул, что в случае, если возврат средств не состоится в «разумный срок», а также в целях защиты деловой репутации «Ленинграда» и его личной репутации, он обратится в суд с требованием вернуть всю сумму вознаграждения за несостоявшийся концерт.

В случае, если суд сочтет отмену концерта действительно вынужденной и произошедшей не по вине организатора концерта ООО "АРТЛАЙФ", я надеюсь, что заранее внесенные мной на депозитный счет суда денежные средства позволят компенсировать расходы тех, кто принимал участие в подготовке концерта и в первую очередь, конечно, расходы зрителей

Сергей Шнуровмузыкант

Помимо этого, артист принес извинения поклонникам за отмену выступления.

Концерт группы «Ленинград» был запланирован на 16 сентября. О его отмене стало известно за два дня до выступления.

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    Анастасия Астахова
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