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20:32, 14 сентября 2023Культура

В Москве отменили концерт «Ленинграда»

В Москве отменили концерт рок-группы «Ленинград» в «Лужниках»
Сергей Шнуров

Сергей Шнуров. Фото: Максим Блинов / РИА Новости

В Москве отменили концерт рок-группы «Ленинград». Об этом сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подробности о принятии данного решения организаторами не раскрываются. Шоу должно было состояться в субботу, 16 сентября в спортивном комплексе «Лужники». Отмечается, что билетный оператор накануне приостановил продажу билетов на мероприятие до «прояснения информации». Известно, что продавцы ждали уточнений от организаторов выступления, SAV Entertainment.

Ранее сообщалось, что на лидера группы «Ленинград» Сергея Шнурова подали в суд за использование чужого снимка самолета в клипе на композицию «Наша экономика». В июне 2023 года арбитражный суд Москвы принял к рассмотрению иск фотографа Александра Попова, который потребовал от исполнителя 1,4 миллиона рублей за использование кадра с Sukhoi Superjet 100 в ролике Шнурова без согласия автора.

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    Сергей Равин
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