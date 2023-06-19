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12:32, 19 июня 2023Культура

На Шнурова подали в суд за использование чужого снимка самолета

У Шнурова потребовали через суд 1,4 млн рублей за использование чужого снимка самолета

Фото: АГН Москва / Globallookpress.com

На лидера группы «Ленинград» Сергея Шнурова подали в суд за использование чужого снимка самолета в клипе на композицию «Наша экономика». Об этом сообщает РИА Новости.

По данным издания, Арбитражный суд Москвы принял к рассмотрению иск фотографа Александра Попова, который потребовал от исполнителя 1,4 миллиона рублей за использование кадра с Sukhoi Superjet 100 в ролике Шнурова без согласия автора.

«Сначала мы пытались урегулировать спор в досудебном порядке и, соблюдая требования законодательства, направили артистам претензию. Они перезалили клип на YouTube с заблюренной фотографией Александра Попова, но даже в новой версии понятно, что использован его снимок», — рассказали в компании «Антипиратские технологии», представляющей интересы певца.

В организации назвали судебное разбирательство необычным, так как медийные персоны редко нарушают чужие авторские права, а если такое и происходит, то вопрос удается урегулировать в досудебном порядке.

Сам Шнуров пока никак не отреагировал на поданный иск. Слушание назначено на 4 июля.

Ранее Сергей Шнуров был назван самым высокооплачиваемым российским музыкантом. По данным анонимного специалиста популярного букингового агентства, гонорар исполнителя за выступление на корпоративе составляет около 13 миллионов рублей.

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    Анастасия Астахова
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