Раскрыты гонорары самых высокооплачиваемых российских музыкантов за корпоративы

Певцы Сергей Шнуров и SHAMAN названы самыми высокооплачиваемыми российскими музыкантами

Самым высокооплачиваемым российским музыкантом стал лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров. Эту информацию раскрыл анонимный специалист популярного букингового агентства в беседе с KP.RU.

«Да, на ТВ и светских тусовках его не увидишь, но музыкант неплохо себя чувствует на многочисленных заказниках», — cказал инсайдер, отметив, что гонорар Шнурова за выступление на корпоративе составляет около 13 миллионов рублей.

Вторым по стоимости частного концерта после фронтмена «Ленинграда» назван певец Ярослав Дронов, более известный как SHAMAN. Он получает за подобное мероприятие примерно 8,8 миллиона рублей. По словам специалиста, за 2022 год Дронов обзавелся большой фан-базой и сумел заработать определенную репутацию, благодаря которой он пользуется большой популярностью на государственных праздниках.

Закрывают пятерку наиболее высокооплачиваемых артистов Гарик Сукачев (8,8 миллиона рублей), Филипп Киркоров (7,9 миллиона рублей) и Николай Басков (7 миллионов). Инсайдер подчеркнул, что Басков не только выступает на корпоративах с музыкальными номерами, но еще и является ведущим подобных событий.

Ранее актер и шоумен Дмитрий Нагиев, а также телеведущая и блогерша Анастасия Ивлеева были названы знаменитостями с самыми крупными рекламными гонорарами. На лидирующих позициях данного списка находятся также народный артист России Сергей Гармаш и певица Клава Кока.