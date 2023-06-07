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12:43, 7 июня 2023Культура

Названы российские звезды с самыми большими рекламными гонорарами

«МК»: Нагиев и Ивлеева названы звездами с самыми большими рекламными гонорарами

Фото: Anatoly Lomokhov / Globallookpress.com

Актер и шоумен Дмитрий Нагиев и телеведущая и блогерша Анастасия Ивлеева являются знаменитостями с самыми крупными рекламными гонорарами. Список самых востребованных в рекламе российских звезд составило издание «Московский Комсомолец».

Лидирующие позиции также занимают народный артист России Сергей Гармаш и певица Клава Кока. Отмечается, что в среднем они получают от семи до 15 миллионов рублей за контракт.

На втором месте в списке расположились актер Сергей Маковецкий, телеведущая Ксения Бородина, актер Михаил Пореченков, юморист Азамат Мусагалиев, актриса Марина Александрова и актер Сергей Бурунов. По данным издания, они зарабатывают от пяти до семи миллионов рублей за рекламный контракт.

На третьем — шеф-повар и телеведущий Константин Ивлев, певица Лолита, телеведущий и доктор биологических наук Николай Дроздов и врач и телеведущий Александр Мясников. Стоимость контракта составляет от одного до трех миллионов рублей.

Съемки в рекламе малоизвестных актеров будут стоить от 100 до 200 тысяч рублей.

Ранее российская поп-певица Юлия Савичева рассказала, что получила свой первый гонорар за роль в новогоднем спектакле.

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