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18:22, 19 мая 2023Культура

Юлия Савичева рассказала о своем первом гонораре в семь лет

Певица Юлия Савичева рассказала, что получила свой первый гонорар за новогодний спектакль

Фото: Артем Геодакян / ТАСС

Российская поп-певица Юлия Савичева рассказала, что получила свой первый гонорар за роль в новогоднем спектакле. Об этом пишет «Звук Медиа» со ссылкой на интервью «Пятого канала».

По словам артистки, ей было семь-восемь лет, когда ей заплатили за участие в постановке во Дворце культуры и техники Московского авиационного института. «Я отыграла десять спектаклей в главной роли. И тогда был мой первый гонорар. Мне было то ли семь, то ли восемь лет», — рассказала Савичева.

Она отметила, что не помнит точно, сколько ей заплатили, так как гонораром распоряжались родители. Знаменитость отдельно подчеркнула, что тогда для нее гораздо важнее было чувствовать себя звездой сцены среди взрослых.

Ранее Юлия Савичева призналась, что иногда поет под фонограмму. Артистка рассказала, что делает это не из-за отсутствия вокальных данных, а из-за технических условий концертных площадок.

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Сергей Равин
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