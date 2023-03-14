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13:46, 14 марта 2023Культура

Юлия Савичева призналась в пении под фонограмму

Юлия Савичева призналась, что иногда поет под фонограмму, чтобы «люди не надрывали уши»

Фото: Артем Геодакян / ТАСС

Российская эстрадная певица Юлия Савичева призналась, что иногда поет под фонограмму. Об этом она сообщила на презентации обновления музыкального портала TopHit, передает «Звук Медиа».

Артистка рассказала, что делает это не из-за отсутствия вокальных данных, а из-за технических условий концерта. По ее словам, иногда на шоу звук настроен очень плохо, из-за чего пение вживую звучит ужасно. Тогда певица исполняет композиции под фонограмму, чтобы «люди не надрывали уши».

Савичева добавила, что выступает под плюс, кода плохо себя чувствует, а также подчеркнула, что на серьезных мероприятиях и сольных концертах не прибегает к использованию фонограммы.

В начале января этого года продюсер Иосиф Пригожин предложил последовать примеру властей Киргизии и запретить российским артистам петь под фонограмму.

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Анастасия Астахова
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